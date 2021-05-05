Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
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Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu

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Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yarışan Melis Sezer, ada hayatına veda etti. Takım arkadaşlarının potaya koyduğu Sezer, herkese teşekkür ederek ayrıldı.

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen programda bir isim yine adaya veda etmek zorunda kaldı.

"BURAYA KADARMIŞ"

Eleme adaylarının belli olmasından sonra Survivor'a veda eden isim Melis oldu. Melis yaptığı açıklamada, "Buraya kadarmış. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelebilmek de bir başarı" ifadelerinde bulundu.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu

SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Öte yandan Survivor Ünlüler SMS sıralaması belli oldu. Ünlüler SMS sıralaması şöyle gerçekleşti.

  • İsmail
  • Batuhan
  • Sergen
  • Merve
  • Melis

"TAKIMLAR KARIŞACAK" DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada, Ünlüler'den bir kadının elenmesi dahilinde takımların karışacağını duyurmuştu.

Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
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