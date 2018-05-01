Survivor'a Veda Eden İsim Bu Hafta Ünlüler Takımından Yiğit Oldu

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Heyecan dolu eleme konseyinde açıklanan SMS oylamasına göre adaya veda eden isim Yiğit oldu.

YİĞİT ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'da bu hafta birleşme öncesi son dokunulmazlık oyunlarında adaya veda eden kişi belli oldu. Cumartesi günkü dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Birsen, Yağmur ve Murat aday oldu. Pazar günü dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerden ise Yiğit ve Elif aday oldu. Bu akşam açıklanan SMS sonuçlarına göre adaya vedan eden isim Yiğit oldu.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.