Survivor Batuhan saçı protez mi? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!
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Survivor Batuhan saçı protez mi? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!

03.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:38
Survivor Batuhan saçı protez mi? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!

Bu sezon Survivor yarışmasında yarışan Batuhan saçı protez mi? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!

Batuhan saçı protez mi? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri! Detaylar haberimşizde.

SURVIVOR BATUHAN SAÇI PROTEZ Mİ?

Survivor yarışmasında yarışan ve dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya saçı protez mi? Uzun ve gür saçları ile dikkat çeken Batuhan Karaca'nın saçı ile ilgili herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997'de İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu olan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı sorusunun en belirgin cevabı Aş-ı Memnu'dur. Batuhan Karacakaya, daha ufacık bir çocukken Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya gibi isimlerle Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i daha sonra şu dizilerde yer almıştır:

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