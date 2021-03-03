Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü? Survivor Ayşe kimdir?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam eden ve her yeni bölümünde seyirciye adeta heyecan dolu dakikalar yaşatan Survivor 2021 sezonunda meydana gelen çeşitli gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan iddiaların doğruluğunu merak eden kişi sayısı giderek artıyor. Peki Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü?

Yıllardır izleyiciler tarafından sıkı takibe alınan Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü sorusuyla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaların doğruluğunu pek çok kişi merak ediyor. Peki, Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü? İşte, Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü sorusunun detaylı cevabı…

Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü?

Ünlüler ve gönüllüler konseptinde gerçekleştirilen Survivor yarışma programında Günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın geçtiğimiz gün ekranlara gelen bölümünde yarışmacı adaylardan birisine son derece kötü bir haber verildi.

Söz konusu haberi duyan kişi ise o ismi hem başsağlığı hem de sabır temennilerinde bulundu. Henüz açıklama yapılmadı.

Bu haber de teyit edilmedi.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki Survivor yarışmacısı halen üniversite eğitimini sürdürüyor ve 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

Kaynak : Survivor Ayşe'nin annesi öldü mü?