Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe hayatı ve biyografisi! Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli?
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Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe hayatı ve biyografisi! Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Survivor Ayşe, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Survivor Ayşe hakkında merak edilenler. Survivor Ayşe hayatı ve biyografisi. Survivor Ayşe kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Survivor Ayşe merak konusu oldu. İşte Survivor Ayşe hakkında merak edilen Survivor Ayşe kimdir, Survivor Ayşe hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum." Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe hayatı ve biyografisi! Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli?
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Survivor Ayşe kimdir? Survivor Ayşe hayatı ve biyografisi! Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli? - Haberler
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