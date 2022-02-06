Survivor Aycan neden yok? Survivor Ünlüler'de Aycan Yanaç elendi mi?

Survivor Aycan Yanaç neden yok sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Aycan nerede, neden yok, neden yarışmıyor? Survivor Ünlüler'de Aycan Yanaç sakatlandı mı, neden oyunda yer almıyor? Survivor Aycan nerede, neden yarışmıyor? Ayrıntılar kısaca haberimizde...

SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK?

Aycan Yanaç'ın yarışmadan çekilme kararı aldığını programın yapımcısı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, "Biliyorsnuz Aycan ile ilgili haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim doğru çıktı. Aycan, şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar." sözleriyle Aycan'ın yarışmadan çekildiğini belirtti.

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Aycan Yanaç (d. 21 Kasım 1998, Nürnberg) ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir.

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor'da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

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