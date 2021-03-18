Survivor 2021 Ünlüler'in galibiyet sonrası söyledikleri şarkının ismi ne? Hangi diziye ait?
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Survivor 2021 Ünlüler'in galibiyet sonrası söyledikleri şarkının ismi ne? Hangi diziye ait?

18.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:41
Survivor 2021 Ünlüler'in galibiyet sonrası söyledikleri şarkının ismi ne? Hangi diziye ait?

Survivor 2021'de mücadele tüm hızıyla devam ederken Ünlüler'in galibiyetten sonra söyledikleri şarkı merak konusu oldu. Çoğu kişinin merak ettiği jenerik fon müziğin ismini sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde...

Survivor'da Ünlüler'in galibiyet sonrasında söyledikleri parça merak edildi. Türkiye'nin en beğenilen dizilerinden birinin jenerik müziği olan bu parça hangisidir?

SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER'İN SÖYLEDİĞİ ŞARKI NE? HANGİ DİZİYE AİT?

Survivor 2021'de Ünlüler ödül oyunu, iletişim oyunu, dokunulmazlık oyunu vb. gibi oyunlarda galibiyetten sonra fon müziği söylüyor. Ünlüler'in söyledikleri bu müzik Ezel dizisine aittir. Ezel dizisinin jenerik fon müziğidir. Parça 'Toygar Işıklı' 'ya aittir.

MÜZİK HANGİ DİZİYE AİTTİR?

Müzik 'Ezel' dizisinde çalan bir parçadır. Toygar Işıklı'ya aittir.

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