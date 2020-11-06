Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 20121 kadrosunda kimler var?
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Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 20121 kadrosunda kimler var?

06.11.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:11
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 20121 kadrosunda kimler var?

İzleyicilerin merakla beklediği Survivor 2012 hakkında Survivor 20121 kadrosunda kimler var ve Survivor 2021 ne zaman başlıyor soruları soruluyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 20121 kadrosunda kimler var?

İzleyicilerin severek izlediği Survivor, yeni yılda da ilgi odağı olacak. Kadrosuna yer alacak isimlerin yavaş yavaş belli olmaya başladığı Survivor 2021 hakkında Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor 20121 kadrosunda kimler var konuları merak edildi.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 yarışmasının 16 Ocak 2021 itibariyle yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Yarışmanın başlamasıyla ilgili bir diğer tarih ise 23 Ocak 2021 olarak öne sürülüyor.

SURVİVOR 20121 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sosyal medyada Survivor 2021'e katılacağı iddia edilen isimler yer aldı. Yarışmaya katılacak yeni isimler henüz belli olmadı ancak sosyal medya üzerinden bazı isimlerin yarışmaya katılacağı iddia ediliyor. İddia edilen isimler arasında; Serbay Çelikbaş, Fester Abdü, Kaan Koca, Hamza Dursun, Yasemin Zengin, Uğur Şipal, Çağla Büyükakçay gibi isimler yer alıyor.

Survivor 2021'e katılacakları iddia edilen isimler arasında Hikmet, Turabi ve Uğur gibi eski Survivor yarışmacıları da

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