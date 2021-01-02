Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın kariyeri, instagram hesabı!
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Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın kariyeri, instagram hesabı!

02.01.2021 23:54 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:58
Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın kariyeri, instagram hesabı!

Kariyerinde yaşadığı başarılar ile bilinen basketbolcu Merve Aydın Survivor 2021'de yarışacak isimler arasında. Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın kariyeri, instagram hesabı!

Survivor 2021 Merve Aydın kimdir? Merve Aydın kaç yaşında, nereli? Merve Aydın kariyeri, instagram hesabı! Detaylar haberimizde.

SURVIVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Survivor fragmanının yayınlanmasının ardından Merve Aydın ile ilgili bilgiler merak edildi. 10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN KARİYERİ

2009-2011Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015Türkiye İstanbul Üniversitesi

›Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020Fransa Nantes-Rezé Basket

2020-İspanya C.B Al-Qázeres

MERVE AYDIN INSTAGRAM HESABI

https://www.instagram.com/merveaydin94/

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