Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?

Survivor yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olmaya devam ediyor. Merakla beklenen Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? İsmi geçen ünlüler kimler? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adından çok söz edilen yarışma programı 2021 sezonu için hazırlıklar başladı. Survivor 2021 yeni kadrosundan gelen isimler şimdiden çok konuşulmaya başlandı. Peki, Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?

SURVIVOR 2021 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor 2021 yarışmasında yeni sezon için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde programın yapımcısı Acun Ilıcalı, bu sene yarışmada boy gösterecek ilk ismin Cemal Hünal olduğunu açıklamıştı.

Gelen isimler arasında son dönemde sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan isim Öykü Çelik oldu. Bir diğer isim ise Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya oldu. 1997'li ismin yıllardır spor yaptığı da biliniyor.

Yarışmada yer alacağı iddia edilen diğer isimler ise şöyle;

Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia da doğrulanmış değil.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020 yarışmasından elenen Celal Sarıgül'ün Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edilmişti. Öne sürülen iddialarla ilgili herhangi bir resmi açıklama ise bulunmuyor.

Daha önce katılan isimlerden Hikmet Tuğsuz ise geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Tuğsuz, iddiaya göre; 'Eğer bana bu şansı verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.