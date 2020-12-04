Survıvor 2021 kadrosu! Survıvor 2021 ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezon koronavirüs sebebiyle çekimleri kısa bir bölümde devam etmiş ve ödüller o bölge ile sınırlı kalmıştı. Peki, Survıvor 2021 kadrosu! Survıvor 2021 ne zaman başlayacak?

SURVIVOR 2021 KADROSU!

Instagram'da paylaşım yapan Ilıcalı, 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor adasına gideceğini açıkladı. Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi. 'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs sebebiyle Survıvor 2021 biraz gecikmeli başlayabilir. Fakat geçen senelere göre bu yıl Ocak ve Şubat aylarında başlaması bekleniyor. Acun Ilıcalı ve ekibinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.