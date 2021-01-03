Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler
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Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler

03.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:54

Yeni sezonu merakla beklenen Survivor 2021'de Gönüllüler Takımı'nda yarışacak isimler belli oldu. Yeni dönemde Gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, birbirinden ünlü yeni yarışmacılarıyla izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak Survivor, yeni bölümleriyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

Dün yeni sezonun ilk fragmanında Ünlüler takımında yarışacak olan isimler tanıtılırken, merakla beklenen "Gönüllüler takımında kimler var?" sorusu da yanıtını buldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI BELLİ OLDU

Survivor 2021'den ikinci tanıtım da geldi. Yeni dönemde Gönüllüler takımında; Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven yarışacak.

ÜNLÜLER TAKIMINDA YARIŞACAK İSİMLER DE BELLİ OLMUŞTU

Öte yandan, başpehlivan İsmail Balaban, milli tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, milli atlet Meryem Kasap, oyuncu ve komedyen Hayrettin, eski Galatasaraylı futbolcu Barış Özbek, milli basketbolcu Merve Aydın, oyuncu Batuhan Karacakaya, oyuncu Öykü Çelik ve oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda yarışacak isimler olacak.

Yarışma, 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler
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