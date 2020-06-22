Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Survivor 2020'nin 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan ile Nisa'nın yüzleşmesi yeni bölüme damga vurdu. Sercan, "Bir gün benden intikam alacağını biliyordum" diyen Nisa'ya "Birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi. Peşinden koşan ben olmadım" diyerek resti çekti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020'nin bugün ekrana gelecek 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, eleme adayı olarak Nisa'nın adını verdi. İki isim bugün yayınlanacak olan bölümde yüzleşiyor.

SERCAN, NİSA'NIN ADINI VERDİ

Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim daha elemeye kalacak. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Evrim'in adını verirken ikinci dokunulmazlığı kazanan Sercan, Nisa'nın adını verdi. Nisa böylelikle ilk defa eleme potasına girdi.

"BENDEN İNTİKAM ALACAĞINI BİLİYORDUM"

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda açık artırma oyunu sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" demiş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Sercan'ın baş başa konuştuğu Nisa'nın "Senin abi gibi görüyorum" sözleriyle bu iddialar noktalanmıştı. Survivor'ın yeni bölümündeki konseyde ise, Sercan ile Nisa arasında yüzleşme yaşanacak. Sercan'ın eleme adayı yaptığı Nisa'nın konseyde "Bir gün gelecek ve benden intikam alacak. İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum" şeklinde konuşması herkesi şaşırtıyor.

"ASLA PEŞİNDEN KOŞAN BEN OLMADIM"

Sercan Yıldırım'ın adada arkadaşlarıyla konuşurken ve verdiği röportaj sırasında, "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün. Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" sözleri dikkat çekiyor. Konseyde ise Nisa iddialarına açıklık getirmek isteyen Sercan "Son konseyde isim veren ben oldum ancak beklenmedik yanıtla karşılaştım. Keşke olaylar kapalı kalsaydı. Ama benim de bir gururum ve duruşum var. En başından bugüne kadar bir çok şey yaşandı. Ama asla peşinden koşan ben olmadım" diyor.