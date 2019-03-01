Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen genç kıza çarptı. Kaza yapan sürücünün başında "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü genç kız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Rümeysa Koyuncu, ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı. Kazada, Koyuncu ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Rümeysa Koyuncu, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İşte olay yerinden kareler;
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yazık ya Allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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rabbim rahmet eyle ... ailesine sabırlar verrrr!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne kadar yavaş giderse gitsin kaderi yazgısı var bu dünya fani hepimiz ölümü tadacak cadesi onun o kadarmış allah rahmet eylesin. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne olur ölme diyor iş işten geçti kardaş önceden düşünecektin yavaş gidecektin dikkatli gidecektin ve kurallara uyacaktın ölen kardeşe ise Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun geride kalanlara allah sabırlar versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN VAKİT GELDİ Mİ VURANDA ÖLENDE GÖREMİYOR MALESEF O YÜZDEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAKTA FAYDA VAR GERİSİ TAKDİR İLAHİCevap Yaz 6 Yayından Kaldır