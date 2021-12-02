Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı - Haberler
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Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Bursa Yakın Çevre Yolu'nda kendini ağaca asan kimliği belirsiz bir gencin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Araçlarıyla yolda seyrederken korkunç manzaraya tanık olanların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, görüntüler özellikle sosyal medyada infial yarattı.

Bursa'da araçlarıyla seyreden kişilerin cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntü gündem yarattı. Kimliği belirsiz bir gencin kendini ağaca astığını fark eden sürücülerin ihbarı sonrası olay yeri polis kordonuna alındı.

GÖRÜNTÜ İNFİAL YARATTI

İntihar ettiği düşünülen kişinin kimliğiyle ilgili henüz bir bilgi verilmezken, sosyal medyaya düşen video infial yarattı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Lifebursa.com'un paylaştığı görüntülerde, polis ekiplerinin yoldan geçenleri devam etmeleri konusunda uyardıkları ve kendini ağaca asan kişinin etrafında çok sayıda kişinin toplandığı görülüyor. Vatandaşlar, yetkililerin korkunç olaya ilişkin bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade ediyor.

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