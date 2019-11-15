Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı
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Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

15.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:39
Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı

'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı , terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Çevik, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.

Çevik'in, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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