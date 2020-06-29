Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan oyuncu Selin Demiratar, bir süredir aşk yaşadığı iş adamı Mehmet Ali Çebi ile evlendi. Kendisinden 10 yaş büyük Çebi ile nikah masasına oturan oyuncu, salgın nedeniyle sınırlı sayıda davetli çağırdı.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyor. İlişkilerini basından uzak tutan çift, sürpriz bir şekilde nikah masasın oturdu.

ARALARINDA 10 YAŞ VAR

Günaydın'da yer alan habere göre: Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı. Huzur Sokağı ve Acı Hayat gibi başarılı yapımlarda rol alan 37 yaşındaki Selin Demiratar ile Mehmet Ali Çebi arasında 10 yaş var.

Öte yandan Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu vardır.

Kaynak: Hürriyet