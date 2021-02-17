Sürmene'de korkutan yangın
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Sürmene'de korkutan yangın

17.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:41
Sürmene'de korkutan yangın

TRABZON'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. 

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesinde 9 katlı Sahil Küme Evleri'nin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatıda alevleri gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin büyümesi üzerine binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Sürmene'de korkutan yangın
Sürmene'de korkutan yangın
Sürmene'de korkutan yangın
Sürmene'de korkutan yangın
Sürmene'de korkutan yangın
Sürmene'de korkutan yangın
Sürmene'de korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

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