Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor
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Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriyeli ailelerin İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

06.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:19

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriyeli ailelerin İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Aileler, buradaki resmi işlemlerin ve eşyalarının mobil x-ray cihazından taranmasının ardından sınır kapısından otobüslerle ücretsiz olarak tampon bölgeye götürülüyor.

Babülhava Sınır Kapısı'na varan Suriyeli aileler buradan, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Gün içinde 150'yi aşkın ailenin Suriye'nin güvenli bölgelerine dönüş yaptığı görüldü.

Öte yandan, bölgede Suriye'ye gönderilen insani yardımlar ve çeşitli eşyalar taşıyan tırlar nedeniyle de yoğunluk oluşuyor.

Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor

Kaynak: AA

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