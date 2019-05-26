Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti

Suriyeli bir sığınmacının "Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada yayılan röportajda Suriyeli sığınmacının "Kafa keseceğim" sözlerine çevredeki vatandaşlar, "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin" şeklinde tepki gösteriyor.

"HAYAT ÇOK GÜZEL"

Suriyeli sığınmacı, açıklamalarının devamında ise "Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel" ifadelerini kullanıyor.

BAYRAM NEDENİYLE ÇOK SAYIDA SURİYELİ ÜLKESİNE GİTTİ

Ramazan Bayramı nedeni ile Türkiye'den Suriye'ye geçen sığınmacıların görüntüleri gündem olmuştu. Binlerce sığınmacının sınır kapısına koşarak gittikleri görülmüştü.