- Suriyeli öğrencilere hijyen paketi dağıtıldı
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- Suriyeli öğrencilere hijyen paketi dağıtıldı

- Suriyeli öğrencilere hijyen paketi dağıtıldı Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde 3 bin öğrenci ve öğretmene dezenfektan, maske ve su dağıtıldı.

14.07.2020 21:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:49

- Suriyeli öğrencilere hijyen paketi dağıtıldı

AZEZ - Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde 3 bin öğrenci ve öğretmene dezenfektan, maske ve su dağıtıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele Suriye bölge şartlarında daha zor olduğu için İHH İnsani Yardım Vakfı, 3 bin öğrenci ve öğretmene dezenfektan, maske ve su dağıtımında bulundu. Kilis Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Azez ilçesinde eğitim faaliyetleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği üniversiteye geçiş sınavı yapıldı. 3 oturumdan oluşan üniversiteye geçiş sınavına 3 bin öğrenci ve gözetmenin katılımıyla gerçekleşti, sınav öncesi 12 bin 800 adet hijyen paketi dağıttı. Kilis Basın Sorumlusu Abdulsamet Polat, "Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Suriyeli mazlumların halkının yanında durmaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış oldukları liseden üniversiteye geçiş sınavında öğrenci kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Tüm insanlığı etkileyen korona virüs ile mücadele kapsamında sınav öncesi öğrencilere dezenfektan, maske ve su dağıtımında bulunduk" dedi.

Polat, sözlerini öğrencileri tebrik edip bağışçılara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nadir Hurani, "Üniversiteye geçiş sınavının sayısal ve sözel olan bölümüne başladık. Azez bölgesi için 466 öğrencimiz için gerekli tedbirleri alarak 4 sınav merkezi oluşturduk. Öğretmen ve gözetmenlerden oluşan bir heyet kurduk, yapılan hijyen desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz, öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi.

- Suriyeli öğrencilere hijyen paketi dağıtıldı

Kaynak: İHA

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