Suriye ve Rusya saldırılarını artırdı, binlerce Suriyeli göç yolunda

Suriye ve Rusya saldırılarını artırdı, binlerce Suriyeli göç yolunda

Suriyeli muhalifler İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun kasabasında bulunan milislerin çoğunun bölgeyi terk ettiğini söyledi. Bölgedeki kaynaklar çok sayıda kişinin Türkiye sınırına doğru yola çıkmak üzere Maaret El Numan şehrini terk ettiğini belirtti.

21.08.2019 21:15
Suriye ve Rusya saldırılarını artırdı, binlerce Suriyeli göç yolunda

Suriyeli muhalifler İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesinde bulunan milislerin çoğunun bölgeyi terk ettiğini söyledi. Bölgedeki kaynaklar çok sayıda kişinin Türkiye sınırına doğru yola çıkmak üzere Maaret El Numan şehrini terk ettiğini belirtti.


Rusya'nın desteğini alan Suriye ordusunun İdlib'in güneyinde bulunan Han Şeyhun'a yönelik operasyonunda ilçenin tamamen kuşattığı açıklandı. Silahlı muhaliflerin önemli kısmı ilçeyi terk ederken, bazı grupların ilçe merkezinde Suriye ordu güçleriyle çatışmaya devam ettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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