Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci

Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye sınırında bulunan Kilis'te kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme kurallarını açıklanmasının ardından Suriye sınırındaki Kilis'te sabah saatlerinden itibaren iş yerlerinde hareketlilik başladı. Kentteki lokanta, kafe ve gıda sektöründeki iş yerleri, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başladı.

Kafe, kıraathane ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri sabah erken saatlerde temizlik yapıldıktan sonra kapılarını müşterilerine açtı. Vatandaşlar da açılan mekanlarda kahvaltı yapmanın tadını çıkardı. - KİLİS

Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 11:02:14. #1.13#

title