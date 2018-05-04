Suriye Sınırında Havadan İnceleme

Askeri yetkililer öğle saatlerinde Suriye sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de terör örgütlerinden temizlenen bölgelere komşu olan Kilis'e gelen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sınır birliklerinde incelemelerde bulundu. Korgeneral Temel, daha sonra 2'inci Hudut Tabur Komutanlığına geçerek askeri yetkililerden bilgi aldı. Suriye sınırında havadan yapılan incelemeler sonrası Temel'in sınır birliklerindeki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi. - KİLİS