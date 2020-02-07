Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
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Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

07.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:42
Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (), , mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı 'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Alınan güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi
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