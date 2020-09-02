Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları
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Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 10 örgüt üyesi tutuklandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde terör operasyonları
02.09.2020 23:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:20

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 10 örgüt üyesi tutuklandı.

Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, 6 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki 4 ayrı DEAŞ hücresine operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 48 adet kullanılmaya hazır patlayıcı düzenek, 4 bin 650 fünye, 22,56 kilogram patlayıcı madde, demir blok içerisine yerleştirilmiş 8 kilogramlık bir EYP, 5 el bombası, 4 kalaşnikof tüfek, çeşitli markalarda 7 tabanca, 62 susturucu, çok sayıda mühimmat, 29 dürbün ile bir miktar esrar ve amfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 10 kişi, çıkarıldıkları Azez adli makamlarınca tutuklandı.

Kaynak: AA

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