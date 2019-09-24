Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız
Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini, dış müdahale söz konusu olduğunda görüşmeleri askıya alacaklarını açıkladı.
Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Şam'a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten el-Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi.
"DIŞ GÜÇLERİN ELİNİ HİSSEDERSEK ASKIYA ALIRIZ"
El-Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" dedi.