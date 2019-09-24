Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız

24.09.2019 23:58

Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Şam'a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten el-Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi.

"DIŞ GÜÇLERİN ELİNİ HİSSEDERSEK ASKIYA ALIRIZ"

El-Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" dedi.