Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı

Suriye Nur Derneği ve Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, Suriyelilerle ilgili son zamanlarda yaşananları değerlendirdi. Davut,Suriyelilerin hastanede sıra almadan tedavi edildiğine dair iddiaya cevap vererek "Ben doktorum. Binlerce insan bizim kurullara başvuruyor. Maalesef herkes CHP ve İYİ Parti'nin oyununa geliyor." dedi. Davut, muhalefetin bu meseleyi şeytanlaştırdığını da savundu.

Suriye Nur Derneği ve Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut,son dönemde Suriyeliler üzerinden yürütülen tartışmaları ve kararları Akik TV'ye değerlendirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN KARARI

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, İstanbul Valiliğin 20 Ağustos'a kadar İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli göçmenlerin kayıtlı bulundukları illere gitmelerini istemesiyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi.

"Suriyeliler uzun zamandır Türkiye'de yaşıyor. 2016'da İstanbul'da kayıt durduruldu. Bazı istisnalar hariç. İstanbul'un ve devletin güvenliği hepimiz için önemli. Ama 1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabiki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu. Şuan ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Şuan insanlar gönderiliyor. Dün 30 kişi deport edildi. Suriye meselesi politik bir mesele. Polis veya memur AK Parti'ye karşıysa elinden geleni yapıyor. İnsanların yerine bile imza atılıyor ve Suriye'ye gönderiliyor. Kimliksiz olanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir uygulama sıkıntısı var. Aile dağılımına sebep olunuyor. Eminim ki kimse böyle bir mağduriyeti kabul etmez."

TAŞKINLIK ÇIKARAN SURİYELİLER

Taşkınlık çıkaran Suriyeliler ilgili de konuşan Davut şunları söyledi:

"Biz sürekli vatandaşlarımızı uyarıyor. Bazen örf ve adet farklılığından dolayı sorunlar olabiliyor. Bunlar ciddi yanlaş anlaşılmalara neden oluyor. Biz ilk günden beri diyoruz ki Esed'in elemanları sorun çıkarıyor. Cumhurbaşkanımıza ve Soylu'ya sesleniyorum. Bunlara vatandaşlık verilmemesi gerekiyor. Bunlar Türkiye'de sorun yaşatmak için İstanbul'a geldiler. Çocuklar gönderiliyor. Babası, abisi hata yapıyor çocuklar gönderiliyor. Çözüm bunları deport etmek değil. Çözüm bu insanları mahkemeye çıkarmak. Suç işlediklerinde mahkemeye çıkarılsın, gerekirse hapse atılsın."

HASTANE İDDİASI

Suriyelilerin sıra beklemeden tedavi olduğu iddiasıyla ilgili konuşan Davut, şu ifadeleri kullandı:

"Ben doktorum. Binlerce insan bizim kurullara başvuruyor. Maalesef herkes CHP ve İYİ Parti'nin oyununa geliyor. T.C kimlik numarası olmadan kimse sağlık hizmeti alamaz. Biz de vergi kaçırma sorununa karşıyız. En büyük yatırım yapan Suriyeliler. İlla kaçıran vardır. Türkler de kaçırıyor. Ama biz demiyoruz 'Tüm Türkler vergi kaçırıyor'. Gerçek olmayan bir şey fitneye sebep oluyor. Kaçıranlar varsa yargılansın. Recep Tayyip Erdoğan dendiği zaman akan sular duruyor. Biz bu yapılanları hiçbir zaman unutmayacağız. Nankör bir millet değiliz. Bu yapılanları torunlarımıza anlatacağız. Türk halkı her zaman mazlumların yanındadır. Çenenistan'dan tutun Irak'a kadar."

TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

"Son dönemde neden Suriyelilerin gönderilmesi için bir algı operasyonu yapılıyor?" sorusuna ise Davut'un yanıtı şu şekilde oldu:

"Suriye meselesi 'insanı bir dosya' olması gerekirken, Türkiye'de muhalif politikacılar ve Türkiye'ye düşman olanlar, bu meseleyi politikleştirip şeytanlaştırıyor. Her şeyi bir fitne, bir kaos haline getirmeye çalışıyorlar. Biz Suriye'ye gönderilenlerin mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Yabancı basın buradan gönderilen 14 yaşındaki bir Suriyelilerden Türkiye'den aleyhine konuşmasını istiyor. Suriye meselesini kaos haline getirmeye çalışıyorlar. CHP ve İYİ Parti, bunun farkına varmalı. Bu durumdan herkes zarar eder. Suriyeliler şirket açtığı zaman sadece AK Partililer mi çalışıyor? İhracat yaptıklarında Hazine kazanmıyor mu?"