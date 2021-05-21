Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı
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Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Güncel

Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı Suriye'den toz taşınımı Her yer dakikalar içerisinde kızıla boyandıŞANLIURFA – Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı.

Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı

Suriye'den toz taşınımı

Her yer dakikalar içerisinde kızıla boyandı

ŞANLIURFA – Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa'nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı. Dakikalar içerisinde ilin sınır ilçeleri ile kent merkezi kızıla boyandı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'nın sınır ilçeleri ile kent merkezini etkisi altına aldı. Yoğun toz bulutu nedeniyle dakikalar içerisinde her yer kızıla boyandı. Gündüz saatleri adeta geceye döndü. Toz bulutunun geldiğini gören vatandaşlar ise ağız ve burunlarını kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışan vatandaşlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.

Sınırdan giren toz bulutu kısa sürede Şanlıurfa kent merkezine kadar ulaştı. Her tarafı kaplayan toz bulutunun hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı
Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı
Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı
Suriye'den gelen toz bulutu Şanlıurfa'yı esir aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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