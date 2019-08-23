Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek

23.08.2019 21:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek.



İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle