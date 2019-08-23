Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek

Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek.İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor.

23.08.2019 21:30
Suriye'deki gelişmelerin ardından Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere günübirlik Moskova'ya gidecek.


İkilinin söz konusu görüşmede Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeleri ve bölgede yaşanan ateşkes ihlalleri ve insani kriz hakkında görüşmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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