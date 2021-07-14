Suriye'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi
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Suriye'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi

Suriye'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, taburcu olduktan sonra Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki babaevine getirildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, taburcu olduktan sonra Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki babaevine getirildi.

Suriye'nin İdlib Bölgesinde, 31 Ocak'ta teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan gazi Karakuş, tedavi gördüğü GATA Bilkent Rehabilitasyon Merkezi Hastanesinden taburcu edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba ocağına gelen gazi ile ailesi arasında duygusal anlar yaşandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, kahraman gazinin yaklaşık 6 ay sonra evine döndüğünü söyledi.

Buruk bir sevinç olduğunu kaydeden Kumartaşlı, "15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde törenler yapılırken gazinin dik durarak evine girmesi hain düşmanlara korku, dostlara güven verdi." diye konuştu.

Gazi Karakuş da "Vatana canım feda. Bugün evime döndüm ve aileme kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Suriye'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi
Suriye'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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Suriye'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi - Haberler
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