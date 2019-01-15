Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın ilk yıllarından beri taxlep ettiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün yeniden gündeme getirdiği güvenli bölge, 32 kilometre derinlikte ve Türkiye-Suriye sınırında 460 kilometrelik bir hattı kapsıyor.

Suriye'de kurulması planlanan 32 kilometrelik güvenli bölge. (Mavi bölge)

ERDOĞAN: OBAMA DÖNEMİNDEN BERİ VURGULUYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'de "20 mil"lik (32 kilometre) bir güvenli bölge kurulmasından söz etmişti.

Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün telefon görüşmesi yaparak konunun detaylarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu hat için, "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge." ifadesini kullandı.

460 KİLOMETRELİK ALANI KAPSIYOR

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre derinlikte oluşturulacak bölge, 460 kilometrelik bir hattı kapsıyor.

Rakka ve Haseke'nin kuzeyindeki yerleşimleri kapsayacak bölge, batıdan doğuya Sırrin, Ayn İsa'nın kuzeyi, Suluk, Resulayn, Tel Temr'in kuzeyi, Derbesiye, Amude, Kamışlı, Verdiyye, Tel Hamis, Kahtaniyye, Yerubiyye ve Malikiye'den geçiyor.

KOBANİ DE BU BÖLGEDE YER ALIYOR

Şuyuf Tahtani, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Derbesiye, Amude, Kahtaniye, Cevadiye ve Malikiye ilçeleri idari olarak tamamen bu hattın içinde kalıyor.

Hat, batıda, Münbiç'in doğusundaki Sacur çayı kıyısından başlıyor. Münbiç ilçe merkezi, 32 kilometrenin dışında kalıyor.

Diğer taraftan, 32 kilometrelik alanın fiziki olarak içinde kalan Haseke ilinin Kamışlı ilçe merkezinde, Beşşar Esed rejimi varlık gösteriyor.

GÜVENLİ BÖLGE İHTİYACI

Güvenli bölge, ilk olarak Erdoğan tarafından Mayıs 2013'teki ABD ziyaretinde dile getirilmişti. Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Obama'ya; Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, siviller için güvenli bölge oluşturulması ve koalisyon güçleriyle ortak kara operasyonu yapılmasından oluşan 3 aşamalı bir plan sunmuştu. Türk yetkililer, Suriye ile ilgili her aktörle görüşmesinde konuyu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURİYELİLER BU BÖLGEYİ TERCİH EDEBİLİR

Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenli bölge, Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivil nüfusun can güvenliğinin sağlandığı barınma alanı oluşturulmasını öngörüyor. Türkiye bölgeyi, tüm Suriye'den göç eden sivillerin toplanabileceği ya da Türkiye'ye geçmiş Suriyelilerin arzu etmeleri halinde yerleşebileceği bir bölge olarak tasarlıyor.

Zira Suriye'de iç savaşın durması halinde dahi Suriye halkının, barınma, iş ve sosyal hizmetlerden mahrum kalmasından ötürü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış göçe devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum en fazla, Avrupa ülkelerini endişelendiriyor.

"TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE OLACAK"

CumhurbaşkanlığıSözcüsü İbrahim Kalın güvenli bölgeye ilişkin şunları söyledi:"Buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Dolayısıyla burada Türkiye'ninaskeri konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle, yerel halkın sürece dahiledilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak. Cerablus-El Bab hattında, Afrin'deve oradan İdlib'e uzanan coğrafyada bu gerçekleştirilmiş durumda. Adına güvenlibölge denmese de şu anda fiilen orada Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölgehattı var. Baktığınız zaman bu saydığım coğrafya içerisinde ne rejim unsurlarıvar ne PKK/PYD/YPG unsurları var ne de DEAŞ unsurları var. Buralar güvenli birbölge halinde yerel halk, yerel kent konseyleri tarafından yönetilmekte. Benzerbir model Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda da rahatlıkla uygulanabilir."