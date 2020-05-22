Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
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Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Suriye'de Beşşar Esed'in kuzeni Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

22.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:53

Suriye Adalet Bakanlığının Facebook sayfasında yer alan kararda, ülkenin en büyük iş adamlarından Makhlouf'un vergi borçlarını ödeyene kadar Suriye'den ayrılmasının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

ESED'E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Makhlouf, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda davaların temelsiz olduğunu iddia ederek kuzeni Esed'e arabulucu olması çağrısında bulunmuştu. Esed olayla ilgili sessizliğini sürdürürken, Makhlouf vergi borcu olduğu iddialarını yalanlamış, Esed'i işlerinin yok edilmesine mani olmaya çağırmıştı.

180 MİLYON DOLARLIK VERGİ CEZASI KESİLMİŞTİ

Makhlouf, kimliğini açıklamadığı kişilerin şirketi kontrol etmek istedikleri için bu yola başvurduklarını belirtmişti.

Suriye Telekomünikasyon Bakanlığı, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Syriatel'in yönetim kurulu başkanı Makhlouf hakkında 180 milyon dolarlık vergi borcu olduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Dava uyarınca, bu hafta başında Makhlouf dışında karısı ve çocuklarının da malvarlıklarına tedbir konulmuş ve beş yıl boyunca devletle iş yapmaları yasaklanmıştı.

Olayların Esad ailesi içinde yaşanan mali anlaşmazlık nedeniyle çıktığı, açılan davaların da Esed'in kuzeni ve eski yakın çalışma ekibinde bulunan Makhlouf'un aileden tecrit edildiği yorumları yapılıyor.
Syriatel, binlerce personeli ve 11 milyon abonesi ile Suriye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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