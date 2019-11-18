Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyliyle saldırdı

18.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:31

Soçi mutabakatı kapsamında varılan anlaşma doğrultusunda Güvenli Bölge'de devriye gerçekleştiren Türkiye ve Rusya konvoyuna saldırılar devam ediyor. Daha önce de taşla saldıran terör örgütü YPG'nin yandaşları bugün de molotof kokteyliyle konvoya saldırdı.

KONVOYA SALDIRILAR BİTMİYOR

Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler tepkilere yol açtı. Güvenli Bölge'de 8'incisi gerçekleşen Türkiye-Rusya ortak devriyesine çirkin bir saldırı yapıldı. Çocuklarla ve yaşlılarla konvoya molotof atan YPG'liler, askerlerin canını tehlikeye soktu.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 8'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 8'inci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.