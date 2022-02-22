Suriye'de Bir Araç İnfilak Ettirildi: 1 Ölü
İhlas Haber Ajansı, Abu Mucahit El Halebi - Güncel
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- Suriye'de bir araç infilak ettirildi: 1 ölü Suriye'nin Azez kentinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
- Suriye'de bir araç infilak ettirildi: 1 ölü
AZEZ - Suriye'nin Azez kentinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Azez şehrinde patlayıcı yerleştirilen bir araç infilak etti. Aracın içerisinde bulunan 1 kişi alevlerden kurtulamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Suriye Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale edildiğini açıkladı.