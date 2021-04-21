Surgeon Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Surgeon Simulator 2, Steam'e geliyor!
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Surgeon Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Surgeon Simulator 2, Steam'e geliyor!

Surgeon Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Surgeon Simulator 2, Steam'e geliyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bossa Studio'nun yayınladığı Surgeon Simulator 2'nin PC versiyonu, ilk yedi ayını Epic Games Store'da geçirdikten sonra nihayet Steam sürümü için de geliyor.

Fortnite ve Unreal Engine'ın yaratıcısı Epic Games, PC oyun pazarında rekabet etmek için Aralık 2018'de Epic Games Store'u hayata geçirdi. Başlangıçta oyun topluluğunda büyük tepkiler alan stüdyo, yaptığı anlaşmalarla ve kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar sunmasıyla sektörde hızlı bir ivme kazandı.

Surgeon Simulator 2'de bu oyunlardan biri, ancak dün Bossa Studio, çılgın simülasyon oyununun 2021'de Steam'de yayınlanacağını duyurulan bir açıklama yaptı. Oyunun, Steam'de çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Serinin ilk oyunu Surgeon Simulator, 2013 tarihinde pisaya çıkışının ardından güçlü bir internet kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Minecraft ile birlikte, YouTube'daki oyun içerik videolarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti.

COVID-19 salgınıyla birlikte Surgeon Simulator 2'nin çıkışı ise evlerinde sosyal yaşantıdan uzak kişiler için bir alternatif oldu ve yeni oyun büyük kullanıcı sayılarına ulaşmayı başardı.

SURGEON SIMULATOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i3-3225 3.3 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 460
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5 - 4670
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 770
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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