Süreyya Yalçın kimdir?

Sosyetenin öne çıkan isimlerinden olan Süreyya Yalçın hakkında Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yaşamıyla sürekli olarak magazin gündeminde yer alan Süreyya Yalçın, sahip olduğu servetle de Türkiye ve dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Süreyya Yalçın hayatı ve biyografisi!

Süreyya Yalçın kimdir? sorusu magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli iş insanları arasında yer alan Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

1984'de doğan Süreyya Yalçın, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başardı. 2005'te Kerem Dürüst, 2008'de Önder Bekensir'le evlenen Süreyya Yalçın, 2016'da da Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile hayatını birleştirdi. Süreyya Yalçın 2016 yılından beri ABD'nin Miami şehrinde yaşamını sürdürüyor.

Süreyya Yalçın, son günlerin magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir dönem Önder Bekensir'le evlilik yaşayan ve 2016 yılında Ozan Baran ile evlilik hayatına adım atan Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya gelmiştir.

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın'ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani'li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

FARUK YALÇIN KİMDİR?

Faruk Yalçın, 23 Nisan 1923 yılında Ergani'de doğdu. Cumhuriyet'in ilan edildiği yıl hayata gözlerini açan Faruk Yalçın, babasının asker olması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanını gezdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dayısı ve kulüp asbaşkanı Neşet Yalçın'ın amcası. Babası, Ergani'de belediye başkanlığı da yapmış olan Ergani'nin Maden mutasarrıığına bağlı olduğu dönemdeki ilk belediye başkanı Osman Nuri Yalçın'ın oğlu, Neşet bey olarak bilinen Neşet Yalçın'dır. İlkokul'u Ergani'de, orta okulu Diyarbakır'da, liseyi Ankara'da başlayarak İstanbul Alman Lisesinde tamamladı. Liseyi bitirince Almanya'ya gönderilen on öğrenciden biri oldu.

Devlet Demiryolları bursunu kazanması hayatının dönüm noktasıydı. Kazandığı burs sayesinde İsviçre'ye giderek mühendislik eğitimi aldıktan sonra 1950'li yılların başlarında ülkesinde döndü. Türkiye'nin yalnızca en önemli iş adamlarından biri değil; aynı zamanda bir doğa sevdalısı, hayvan sever ve eğitim gönüllüsü olarak tanındı.