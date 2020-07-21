Süreyya Ulusoy hayatını kaybetti
Merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu Eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
21.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:18
Merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu Eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk nakliyecilik sektörünün duayeni merhum iş adamı Saffet Ulusoy'un eşi, Türkiye Futbol Federasyonu Eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy kansere yenik düştü. 82 yaşında 4 çocuk annesi Ulusoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Süreyya Ulusoy un cenazesi yarin öğle namazına müteakip Levent Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus'taki aile kabristanlığına defnedilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA