Süreyya Paşa Kabri Başında Anıldı

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 64. yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Anmaya katılan vatandaşlara, belediye tarafından hayır lokması dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi, İstanbul'un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş adamı Süreyya İlmen Paşa'nın 64. ölüm yıldönümünde bir anma gerçekleştirdi. Anma programına Süreyya Paşa'nın yakınları, dostları, Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

64 yıl önce, 6 Şubat 1955 tarihinde vefat eden Süreyya Paşa'nın Süreyyapaşa Hastanesi bahçesinde yer alan kabri başında düzenlenen resmi bir törende, dualar okundu ve lokma dağıtıldı.

Başkan Kılıç'tan vefa

Beş yıl önce göreve gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya İlmen Paşa'ya büyük bir vefa örneği göstererek, bakımsız haldeki kabrini restore ettirmek için kolları sıvamış ve kabrin onarımını yaptırmıştı. Süreyya Paşa'nın kabrinin restorasyonunun tamamlanmasının ardından, ilk defa 2015 yılında başlayan anma etkinlikleri ilçe geneline yayıldı ve 4 yıldır Şubat ayının ilk haftası Maltepe'de Süreyya Paşa Kültür Haftası olarak kutlanmaya başlandı. Kültür haftası etkinlikleri kapsamında Maltepe Belediyesi geçtiğimiz yıllarda "Paşa Baba ve Torunlar" belgesel gösteriminin yanı sıra ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Maltepe'ye davet ederek, "Süreyya Paşa ve Dönemi" konulu bir söyleşi gerçekleştirmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA