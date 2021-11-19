Süreyya Operası, "İdil Biret'in 80. Yaş Onuruna" etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Süreyya Operası'nda 21 Kasım Pazar günü " İdil Biret'in 80. Yaş Onuruna" iki etkinlik gerçekleşecek. Saat 15:00'te yönetmenliğini Eytan İpeker'in yaptığı, birçok ülkede çekimleri yapılan 55 dakikalık "İdil Biret" belgeseli gösterilecek. Belgeselin ardından değerli müzik insanları Filiz Ali ve Aydın Büke seyircilerle söyleşi yapacak. Ücretsiz olacak gösterime Süreyya Operası gişesinden alınacak davetiyelerle katılım mümkün olacak. Saat 18:00'de ise İsviçre'de yaşayan Avusturyalı piyanist, orkestra şefi, besteci İngolf Wunder piyano resitali gerçekleşecek. Eğitimine kemanla başlayan fakat piyanodaki üstün yeteneği keşfedilince enstrümanını piyanoyla değiştiren Wunder birçok yarışmayı kazanmıştır. İdil Biret'le de çalışmış olan İngolf Wunder, İdil Biret onuruna Liszt ve Chopin'in eserlerini icra edeceği bu konser ile Süreyya Operası'nda müzikseverlerle birlikte olacak. Konserin başında ise değerli gazeteci, yazar, kültür insanı Zeynep Oral'ın konuşması olacak. Konserin biletleri Süreyya Operası gişesinden ve bilet.kadikoy.bel.tr sitesinden satışa açılmıştır.

T.C. Devlet Sanatçısı İdil Biret üç yaşında ilk derslerini Ankara'da Mithat Fenmen'den aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü'nün ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in istek ve desteğiyle Özel Kanunla sekiz yaşında Fransa'ya gönderildi. Paris Konservatuvarı'ndan on beş yaşında birincilikle mezun oldu. Hiç bir piyano yarışmasına katılmadı. Dünyanın en önde gelen şefleri, orkestraları ile beş kıtayı kapsayan üç bine yakın konser verdi. Birçok ünlü piyano yarışmasında jüri üyeliği yaptı; birçok ülkeden ödül ve nişanlar aldı. Birçok albüm kaydetti.2007'de açılan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nın Oda Müziği Konserleri Dizisinin ilk konserini de İdil Biret icra etmiştir.

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