Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor
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Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor

17.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:28

Rize'de süpürgesini alıp kaçan sokak köpeğinin arkasından koşarak "O bana zimmetli" diyen belediye temizlik görevlisi Erhan Taşpınar'ın o görüntüleri sosyal medyada ilgi görmüştü. O anları anlatan Taşpınar, "Mola verdiğim sırada süpürgeyi yere bıraktım. Bir sokak köpeği geldi, süpürgeyi alıp kaçmaya başladı. Ben de hemen peşinden gittim, çünkü süpürge üzerime zimmetli. Yetiştim köpeğe, süpürgeyi aldım ama baktım köpek oyun istiyor. Ben de molam bitene kadar oyun oynadım onunla" dedi.

Rize Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Erhan Taşpınar İslampaşa Mahallesi'nde çalışmaya ara verdiği sırada süpürgesini yere bıraktı. O sırada yanına bir köpek yaklaştı ve yerdeki süpürgeyi alarak kaçtı. Köpeğin arkasından koşan Taşpınar, 'O bana zimmetli' diye seslendi.

KÖPEK, OYNAMAK İÇİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Temizlik görevlisi süpürgesini geri aldı. Ancak sokak köpeği peşini bırakmayınca Taşpınar, bir süre daha oynaması için süpürgeyi geri verdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

"SÜPÜRGEYİ ALDIM AMA BAKTIM KÖPEK OYUN İSTİYOR"

Yaşananları anlatan Erhan Taşpınar, "Mola verdiğim sırada süpürgeyi yere bıraktım. Bir sokak köpeği geldi, süpürgeyi alıp kaçmaya başladı. Ben de hemen peşinden gittim, çünkü süpürge üzerime zimmetli. Aynı Kemal Sunal'ın filmi gibi. Yetiştim köpeğe, süpürgeyi aldım ama baktım köpek oyun istiyor. Ben de mola saatimdi diye süpürgeyi tekrar köpeğe bıraktım. O anları da cep telefonu ile kaydetmişler. Görüntü kesildikten sonraki bölümde köpek sıkılıncaya kadar oynadı süpürge ile benim de mola saatim bitince görevimin başına döndüm" dedi.

"MAMA VEREMİYORSANIZ SEVGİ VERİN"

Sokaklarda oldukları için bu tarz durumlarla karşılaştıklarını belirten Taşpınar, "Sokak köpekleri sevgi istiyor. Biz de görev yaptığımız yerlerdeki köpeklerle bir bağ kurmuşuz. Yani bu hayvanlara mama bile veremiyorsanız sevginizi verin. İnanın onlara bu sevgi bile yeterli" diye konuştu.

Süpürgesini kaçıran sokak köpeğiyle videosu gündem olan görevli, o anları anlattı: Baktım ki benimle oynamak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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