Şüpheli araçta kaçak içki ele geçirildi

MALATYA (İHA) - Malatya'da durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada kaçak 16 adet viski ve 26 adet votka ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda Elazığ yolu Malatya girişinde bulunan uygulama noktasında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Durdurulan ve iki şahsın bulunduğu bir araçta yapılan aramada, 6136 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefet kapsamında 5 adet tabanca, kaçak 16 adet viski ve 26 adet votka ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet