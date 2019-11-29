Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, süper minili fotoğrafında yaptığı Photoshop'la sosyal medyanın diline düştü.
Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemin merkezine oturmayı başarıyor. Öyle ki genç şarkıcı son pozuyla Instagram ve Twitter'a damga vurdu. Süper minisiyle verdiği cesur pozu "Selam biraz özlendik sanırım" notuyla yayınladı.
KALÇASINA PHOTOSHOP YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Verdiği pozla hayranlarından binlerce beğeni alan Tilki, fotoğrafındaki bir detay yine dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Çoğu takipçi genç şarkıcının kalçasına Photoshop yaptırdığını paylaştıkları görsellerle kanıtlamaya çalıştı.
DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
Yaptığı Photshoplarla gündeme gelen yıldız şarkıcı daha önce de iki kez sosyal medyanın diline düşmüştü.
YIRTIK ÇORAPLARIYLA KAMERA KARŞISINA ÇIKTI
Bir hafta önce partiye katılan Aleyna Tilki, mekandan çıkarken kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Şort giyen Aleyna'nın yırtık çorapları ise herkesin dikkatini çekmişti.
İşte Aleyna Tilki'ye gelen Photoshop yorumları:
Haber Videosu: Süper mini paylaşımı yapan Aleyna Tilki, kalçasına yaptığı Photoshop'la dalga konusu oldu
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ALTAN SENİ ASLILAR KOVALASINCevap Yaz Yayından Kaldır
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HİÇ İŞİM GÜCÜM YOKTU DA O KADAR DETAYLI BAKICAM ONUN ORASINA BURASINACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MİLLETİN DERDİNE BAKCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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HERŞEY HOŞ DA BUNDAN BİZE NE. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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HERKESE HAYIRLI CUMALAR DİLİYORUM.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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SENİNDE CUMAN MÜBAREK OLSUN ASLI2 1 Yayından Kaldır