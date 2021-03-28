Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Süper Loto için araştırmalar devam ediyor. 28 Mart Pazar Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşecek! 28 Mart Pazar 2021 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! 28 Mart Pazar Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Süper Loto kuralları neler? Süper Loto ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

Milli Piyango Online 28Mart Pazar tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 28 Mart Pazar Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası!

28MART 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 28Mart Pazar tarihinde saat 21:30 'da gerçekleşti. Sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

28MART PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI: Henüz açıklanmadı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Pazar Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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