Süper Loto İkramiyesi 40 Milyon TL'yi Geçecek

Süper Loto 12. haftasında. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto şans oyununda, 11 haftadır ikramiye sahibini bulamıyor ve devir oluyor. 11 haftalık periyotta 30 milyon 453 binlik ikramiye birikmiş durumda. Bu haftaki çekilişte ise ikramiyenin büyümesi ile birlikte 40 milyonun üzerine çıkan bir ikramiye bedeli olması bekleniyor. Bu rakam şuan tahmin seviyesinde olsa da geçtiğimiz haftalara bakıldığında 40 milyonu aşan bir ikramiye bile olması söz konusu olabilir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İKRAMİYE DAĞILIMI

Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye diğer dağıtılan ikramiye tutarlarını da etkilidi. Geçen hafta gerçekleşen çekilişte 156 kişi Süper Loto'da 5 bilerek 10.744 liranın sahibi oldular.

Geçtiğimiz haftanın ikramiye dağılımı ise şöyle;

6 bilen kişi sayısı : 11. Devir

5 bilen kişi sayısı : 156

4 bilen kişi sayısı : 9.547

3 bilen kişi sayısı : 194.575

6 Bilen kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30.453.075,89 TL

5 Bilen kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.744,90 TL

4 Bilen kişi başına düşen ikramiye tutarı: 189,00 TL

3 Bilen kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL