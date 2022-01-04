Sunucunun zor anları! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi - Haberler
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Sunucunun zor anları! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Flash TV'de katıldıkları canlı yayında sert bir tartışmaya tutuşan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, sunucuya zor anlar yaşattı.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Flash TV'de katıldıkları canlı yayında büyük bir tartışma yaşadı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkının yendiğini söyleyen Cemal Enginyurt'a Yaşar Okuyan itiraz etti.

Enginyurt'un "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı" şeklindeki sözlerine Yaşar Okuyan "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin" diye yanıt verdi.

Bu yanıt üzerine Enginyurt Okuyan'a çok sert sözlerle yüklendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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