Sunucunun zor anları! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Flash TV'de katıldıkları canlı yayında büyük bir tartışma yaşadı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkının yendiğini söyleyen Cemal Enginyurt'a Yaşar Okuyan itiraz etti.

Enginyurt'un "Bu işin katili zaten sensin. Sen bu ülkede o dönemde 4447 Sayılı Yasa ile 8 Eylül 1999'da insanların geriye dönük haklarını resmen elinden aldın. Bu memlekette 5 bin gün, 10 bin gün prim ödeyen insanlar, devlet ile sözleşme yapmış olmasına rağmen emekli olamadı" şeklindeki sözlerine Yaşar Okuyan "Ben bu ülkede bakanlık yaptım sen kimsin" diye yanıt verdi.

Bu yanıt üzerine Enginyurt Okuyan'a çok sert sözlerle yüklendi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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