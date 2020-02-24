Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

24.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:31

KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen 'Kurtuluş Gecesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı durdurmak için programın sunucusu, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Taraflar, polis müdahalesiyle ayrıldı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Gecesi düzenledi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı Merkez Spor Kompleksi'ndeki gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı.

Kaynak: DHA