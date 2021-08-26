Suluova'da tenis kortu yapımına başlandı
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Suluova'da tenis kortu yapımına başlandı

Suluova'da tenis kortu yapımına başlandı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Belediyesi tarafından, yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu alana yapılacak tenis kortunun çalışmalarına başlandı.

Suluova Belediyesi tarafından, yarı olimpik yüzme havuzunun bulunduğu alana yapılacak tenis kortunun çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, vatandaş odaklı hizmet ürettiklerini söyledi.

Tenis kortunun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Üçok, "Suluova'mızın dört bir yanına spor tesisleri kazandırarak, ilçenin yarınlarını çok daha genç hale getireceğiz. Gençlerimiz spora doyacak. Yapılan bu hizmetlerin ilçemize ve gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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