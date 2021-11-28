Suluova'da depo yangınında maddi hasar oluştu - Haberler
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Suluova'da depo yangınında maddi hasar oluştu

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova'da depo yangınında maddi hasar oluştu

Suluova ilçesinde bir köyde ağıl, depo ve müştemilatta yangın çıktı.

Suluova ilçesinde bir köyde ağıl, depo ve müştemilatta yangın çıktı.

Bayırlı köyünde Satılmış Bülbül'e ait depo, ağıl ve müştemilattan alevlerin çıktığını gören köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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