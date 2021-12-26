Sultangazi'de pitbull saldırısı: 2 yaralı (1)

SULTANGAZİ'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı.
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SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti. Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor.- İstanbul
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